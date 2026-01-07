Habertürk
        AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sonuçları nereden sorgulanır?

        AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sonuçları nereden sorgulanır?

        Açık Lise 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEB 1. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

        Giriş: 07.01.2026 - 14:21 Güncelleme: 07.01.2026 - 14:21
        1

        AÖL sınavları 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlendi. 3 oturum halinde gerçekleştirilen açık lise sınavlarında adaylara her bir oturum için 100 dakika cevaplama süresi verildi ve her bir ders için 10 soru soruldu. Sınava katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sonuçları nereden sorgulanır?

        2

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.

        3

        AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler /T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

        AÖL SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

