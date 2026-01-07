AÖL sınavları 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlendi. 3 oturum halinde gerçekleştirilen açık lise sınavlarında adaylara her bir oturum için 100 dakika cevaplama süresi verildi ve her bir ders için 10 soru soruldu. Sınava katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sonuçları nereden sorgulanır?