AÖL 2. dönem sınav tarihleri: 2026 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi, öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. AÖL kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, 2. Dönem sınavlarına katılım sağlayacak. AÖL resmi sitesinde yayımlanan takvim doğrultusunda sınav tarihleri netlik kazandı. Peki, AÖL ikinci dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte tüm detaylar...
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılının sınav takvimi belli oldu. AÖL öğrencileri her dönem sonunda yazılı sınavlara katılım sağlıyor. Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gözler sınav tarihlerine döndü. AÖL 2026 sınav takvimi yayınlandı ve sınav tarihleri belli oldu. Bu kapsamda “AÖL 2.dönem sınavları hangi gün, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman alınacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
1.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da
2.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te,
3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Adaylar, 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler "aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx"
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler "aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx"
internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.