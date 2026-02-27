Canlı
Habertürk
Habertürk
        AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi MEB AÖL sınav tarihleri 2026

        AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi MEB AÖL sınav tarihleri 2026

        MEB tarafından AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İşte, AÖL sınav tarihleri

        Giriş: 27.02.2026 - 17:05
        1

        Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi sınavları için takvim belli oldu. Peki AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? İşte, Açık Öğretim Lisesi MEB AÖL sınav tarihleri 2026

        2

        AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

        Birinci oturum, 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da; ikinci oturum aynı gün saat 14.00’te; üçüncü oturum ise 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

        3

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr adresinden; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr adresinden giriş yaparak sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecektir.

