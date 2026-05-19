Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026: AÖL 3. dönem kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman?

        AÖL 3. dönem kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman?

        AÖL 3. dönem kayıt yenileme süreci ve sınav takvimi netleşti. Öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki öğrenci giriş ekranı üzerinden sisteme giriş yaparak, aşağıda yer alan kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen adımları takip edip işlemlerini bireysel olarak tamamlayabilecek. Peki, 2026 AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman, Açık lise 3. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖL 3. dönem kayıt yenileme takvimi ile sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi’nde eğitimine devam eden öğrencilik durumu aktif, beklemede olan ya da kayıt yenilememiş ve 07 Eylül 2008 ile öncesinde doğan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarına katılabilmek için kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. Peki, 2026 yılında AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman gerçekleştirilecek, Açık lise 3. dönem sınavları hangi tarihlerde uygulanacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde…

        2

        AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrenciler 15 Mayıs - 08 Haziran 2026 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.

        3

        AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 750 (yedi yüz elli ) TL kayıt yenileme ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

        Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile iletişime geçerek; kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını teyit etmeleri gerekiyor.

        4

        AÖL DERS SEÇİM İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIR?

        Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 15 Mayıs - 08 Haziran 2026 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecektir. 08 Haziran 2026 tarihinden sonra yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacaktır.

        9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler e-Sınav randevusu alarak e-Sınava girmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınava giremezler.

        (Yurt dışı programına kayıtlı, engelli, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda/ıslah evinde kalan ve tutuklu/hükümlü öğrenciler hariç)

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrenciler (engelli ve tutuklu/hükümlü öğrenciler hariç) ders sayısına bakılmaksızın sadece e-Sınava katılacak olup e-Sınav randevusu almak zorundadır.

        AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2026

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda,

        e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 01 Temmuz - 03 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        50 yıl sonra yeniden canlandırdı

        (İHA) Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit, 3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında bulunduğu Sivas'ta, 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini 50 yıl sonra yeniden canlandırdı. Sivas Valiliği tarafından hazırlanan nostaljik çalışma sosyal medyada bü...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Aile içi dehşet... 16 yaşındaki torun ninesini bıçakladı!
        Aile içi dehşet... 16 yaşındaki torun ninesini bıçakladı!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor