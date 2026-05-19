AÖL 3. dönem kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman?
AÖL 3. dönem kayıt yenileme süreci ve sınav takvimi netleşti. Öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki öğrenci giriş ekranı üzerinden sisteme giriş yaparak, aşağıda yer alan kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen adımları takip edip işlemlerini bireysel olarak tamamlayabilecek. Peki, 2026 AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman, Açık lise 3. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrenciler 15 Mayıs - 08 Haziran 2026 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 750 (yedi yüz elli ) TL kayıt yenileme ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.
Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile iletişime geçerek; kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını teyit etmeleri gerekiyor.
AÖL DERS SEÇİM İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIR?
Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 15 Mayıs - 08 Haziran 2026 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecektir. 08 Haziran 2026 tarihinden sonra yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacaktır.
9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler e-Sınav randevusu alarak e-Sınava girmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınava giremezler.
(Yurt dışı programına kayıtlı, engelli, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda/ıslah evinde kalan ve tutuklu/hükümlü öğrenciler hariç)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrenciler (engelli ve tutuklu/hükümlü öğrenciler hariç) ders sayısına bakılmaksızın sadece e-Sınava katılacak olup e-Sınav randevusu almak zorundadır.
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2026
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda,
e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 01 Temmuz - 03 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.