AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde üç oturumda uygulandı. Sınava katılım gösteren adaylar, AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
AÖL sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 100 (yüz) tam puan üzerinden hesaplanacak AÖL sınavlarında yanlış cevaplar puan hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları 23 Temmuz 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime sunuldu. Peki, "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
3. DÖNEM AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlendi.
MEB duyurusu doğrultusunda 3. dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü erişime açıldı.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.
Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
3. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.