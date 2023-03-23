Açık Öğretim Lise 2. dönem sınav tarihleri için MEB'den yapılacak açıklamalar bekleniyor. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 2 Nisan 2023 tarihine kadar ertlelendi.

AÖL İLK VE KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

MEB, Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarını uzattı, böylece; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.