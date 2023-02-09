AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı!

AÖL KAYIT TARİHLERİ UZATILDI

Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından AÖL ilk kayıt işlemleri de dâhil olmak üzere Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim - öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar ertlendiğini açıkladı.