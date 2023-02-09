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AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatılırken, ÖSYM ve MEB bazı sınavların tarihlerinin de ertelendiğini duyurdu. İşte, 2023 AÖL kayıt yenileme ve kayıt yenileme son tarihi...

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  • AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2023 AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

    Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler sebebiyle Açık Öğretim Okulları 2023 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığını açıkladı. İşte, 2023 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri...
  • AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2023 AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

    AÖL KAYIT TARİHLERİ UZATILDI

    Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından AÖL ilk kayıt işlemleri de dâhil olmak üzere Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim - öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar ertlendiğini açıkladı.
  • AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2023 AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

    TÜM ELEKTRONİK SINAVLAR ERTELENDİ

    Milli Eğitim Bakanlığı, milli yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün ertelendiğini açıkladı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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