AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) öğrencilerinin 2018 1. dönem için yapacakları kayıt yenileme işlemleri 20 Eylül'de başladı. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL öğrenci girişi ile ders seçimi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İLE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

20 Eylül'de başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri 28 Eylül'de sona erecek.

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencileri kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 1. dönem sınavına katılamayacak. Başvurular il ve ilçerlerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri'ne gidilerek yapılacak.

Öğrencilik durumu “Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

KAYIT YENİLEME VE SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası nın bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yö netim Sistemi t arafından otomatik olarak yapılan öğrencilerin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5 TL kayıt yenileme S ınav Ücreti alınacaktır. Öğrencilerin ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme S ınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

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