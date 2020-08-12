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AÖL kayıt yenileme ne zaman 2020! MEB AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır

AÖL kayıt yenileme işlemleri liseyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. MEB AÖL kayıt yenileme takvimini duyurdu.

AÖL kayıt yenileme

AÖL kayıt yenileme ne zaman? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL öğrencileri kayıt yenileme işlemi için, yapmanız gereken tek şey, Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti, Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL AçıkÖğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini
yatırabilirsiniz.
2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait
olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.
Kayıt yenileme sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

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