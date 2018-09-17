Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalan vatandaşlar için açıktan lise okuma imkanı sağlıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim-öğretim hayatını devam ettiren bireyler, öğrenci kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihini açıkladı mı? 2018 AÖLŞ kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 2018 AÖL KAYIT TARİHLERİ

Eylül ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte açıköğretim öğrencileri kayıt yenilemenin başlayacağı tarihi iple çekmeye başladı. Fakat MEB tarafından AÖL kayıt yenileme tarihi henüz açıklanmadı. AÖL'ün resmi internet sitesine girdiğimizde, 2018-2019 iş takviminde güncelleme yapıldığı görülüyor. Güncelleme sonrası takvim paylaşıldığı an kayıt yenileme tarihi de belli olmuş olacak.

AÖL İLK YENİ KAYIT NE ZAMAN BİTİYOR? ÜCRET HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?



2018 1. dönem AÖL ilk kayıt işlemleri 03-21 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle ilk kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22-28 Eylül 2018 tarihleri arasında "Mazerete Bağlı İlk Kayıt" işlemleri yapılacak.

İlk kayıt için başvurular, il ve ilçerlerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'ne gidilerek yapılacak.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorunda. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacak.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası nın bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecek.

İlk kayıt Sınav Ücreti harici 10 TL ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.

İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmekte. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olun.

Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

a) İlköğretim Okulu /Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumunda ayrılan veya mezun olanlar,

d ) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar, başvurabilir.

İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKALR

a) e - Okulda Kaydı Olan Öğrenciler den ;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar , Ortaöğretim kurumlarından/b ir yükseköğretim kurumunda n mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılan lardan;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılma sını istediğine dair dilekçe,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzala maları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e - O kulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden ;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden ;

* T.C. Kimlik Numarası nı gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanla r dan Diploma Kayı t Örneğinin aslı ) istenir.

Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

* T.C. Kimlik Numarası nı gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

* Tasdikname/tasdikname kayıp belge sinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı /onaylı örneği,

* T.C . Kimlik Numarası olmayanlardan ilk k ayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı , Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yük seköğretim Kurumundan Ayrılanlardan;

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

* Ortaöğretim d iplomanın / diploma kayıp belgesinin onaylı örneği ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı / onaylı örneği ,

* T.C . Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden ;

* T.C. Kimlik N umarası nı gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

* Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Mill î Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındak i Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden “Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan bir ini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) d enklik belgesini kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” yapılmış denklik belgesi ile müracaat edebilirler.

* T.C . kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, iste

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