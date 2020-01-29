AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme ve sınav ücreti ne kadar? soruları, Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin 2. dönem kayıt yenileme işlemlerini yaptırdığı bugünlerde araştırılıyor. AÖL öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini tamamlamadan 2. dönem sınavlarına giremezler. İşte AÖL kayıt yenileme ile ilgili detaylar...

AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN 2020

AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 6 Ocak'ta başlamıştı. AÖL kayıt yenileme işlemleri en geç 31 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanmalı.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL kayıt yenileme kılavuzunda aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir.

"Öğrencilik durumu “Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir."

AÖL KAYIT YENİLEME VE SINAV ÜCRETİ

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücret olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)