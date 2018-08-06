AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MÖAÖL) ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nde (AÖİHL) eğitimini sürdüren öğrenciler, yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlık içinde. Mezun olabilmek için kredini notunu yükseltmeye çalışan öğrencilerin merakla beklediği AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? 2018-2019 AÖL iş takvimi yayınlandı mı? İşte detaylar...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2018-2019 AÖL iş takvimi henüz yayınlanmadı. AÖL kayıt yenileme ne zaman, sorusunun yanıtı MEB tarafından yayınlanacak AÖL iş takvimi ile birlikte belli olacak. 2018-2019 AÖL kayıt yenileme tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

2017-2018 eğitim öğretim dönemi için yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos tarihinde başlamıştı. Buna göre 2018-2019 eğitim öğretim dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin yaklaşık 1 ay sonra başlaması öngörülüyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Lisesi'nde öğrenimine devam eden ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 21 Ağustos - 15 Eylül 2017 tarihleri arasıda gerçekleştirecek. Kayıt yenileme işlemlerini, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler yaptıracak.

Kayıt yenileme sınav bedeli, 30 TL olup, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.

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