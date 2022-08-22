Açık Lise sınav takvimi ile AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. ''AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi ne zaman?'' araştırmaları hız kazanırken 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri için MEB'den gelecek açıklama bekleniyor. Geçtiğimiz sene 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan kayıt yenileme başvurularının bu yıl hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. İşte, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi...