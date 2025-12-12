Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2025 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 1. Dönem sınav giriş belgesi sorgula

        Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruya göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavı, 3 oturum halinde ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Her bir oturum için cevaplama süresi 100 dakika olacak. Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri ile girecek. Peki AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 07:22 Güncelleme: 12.12.2025 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri belli oldu. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek Açık Lise sınavı, Aralık ayında yapılacak. Geri sayım sürerken gözler AÖL sınav yerleri için MEB’den gelecek açıklamalara çevrildi. Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi ile sınava girebilecek. Peki MEB AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        2

        2025-2026 AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav tarihleri belli oldu.

        Buna göre AÖL 1. dönem sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

        3

        AÖL 1. DÖNEM SINAVI OTURUM GÜNLERİ VE SAATLERİ

        Açık Lise sınavları üç oturumda düzenlenecek:

        1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

        4

        SINAV UYGULAMASI

        Açık Öğretim Liseleri sınavları 3 oturum halinde gerçekleştirilecek.

        Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

        Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek.

        Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.

        5

        AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        AÖL 1. dönem sınav giriş belgesi, 15 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacak.

        Adaylar, 15 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacak.

        Adaylar, AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevaplarını http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.

        7

        AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        AÖL 1. DÖNEM YAZILI SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        Norveç'te Fener destanı!
        Norveç'te Fener destanı!
        ABD ile Japonya'dan ortak tatbikat
        ABD ile Japonya'dan ortak tatbikat
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı