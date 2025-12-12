AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 1. Dönem sınav giriş belgesi sorgula
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruya göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavı, 3 oturum halinde ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Her bir oturum için cevaplama süresi 100 dakika olacak. Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri ile girecek. Peki AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri belli oldu. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek Açık Lise sınavı, Aralık ayında yapılacak. Geri sayım sürerken gözler AÖL sınav yerleri için MEB’den gelecek açıklamalara çevrildi. Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi ile sınava girebilecek. Peki MEB AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
2025-2026 AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre AÖL 1. dönem sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAVI OTURUM GÜNLERİ VE SAATLERİ
Açık Lise sınavları üç oturumda düzenlenecek:
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.
SINAV UYGULAMASI
Açık Öğretim Liseleri sınavları 3 oturum halinde gerçekleştirilecek.
Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.
Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek.
Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.
AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖL 1. dönem sınav giriş belgesi, 15 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacak.
Adaylar, 15 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacak.
Adaylar, AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevaplarını http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.