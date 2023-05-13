Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündemdeki yerini aldı. Sonuç açıklanma tarihlerini yakından takip eden öğrenciler sınav sonuçlarına nasıl ve nereden bakacaklarını da araştırıyor. Not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanan AÖL'de bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖL sonuç tarihlerine dair son bilgiler...