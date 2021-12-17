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MEB duyurdu: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Bu döneme özel online yapılmasına karar verilen AÖL sınavları 4 Aralık'ta başlamıştı. MEB, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları

AÖL sınav sonuçları - MEB AÖL 1. DÖnem sınav sonuçları ne zaman?

Eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin lise eğitimini tamamlayabilmesi için MEB tarafından uygulanmaya konan Açık Öğretim Lisesi'nde 1. dönem sınavları 4-10 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlandı. Sınava katılan milyonlarca AÖL öğrencisi, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyordu.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruya göre Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Online (Çevrim İçi) sınav sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi Günü Saat 18.00'da açıklanacak.

SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) puandır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınır ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olur. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmaz.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmez, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılır.

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