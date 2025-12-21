Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        Açık Lisede eğitim gören vatandaşlar AÖL 1.dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Liseleri (AÖL) tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 1. Dönem yazılı sınavlarının ardından sonuçlar ilgili kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        Giriş: 21.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:07
        AÖL sonuçları için geri sayım sürüyor. AÖL yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 Çarşamba günü adayların erişimine sunulması bekleniyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        AÖL yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 Çarşamba günü adayların erişimine sunulması bekleniyor.

        Adaylar, bu tarihten itibaren soru ve cevap anahtarlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan http://www.meb.gov.tr ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (ÖDSGM ) web adresi olan http://odsgm.meb.gov.tr üzerinden ulaşabileceklerdir.

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi MEB tarafından netleştirildi. 20-21 Aralık tarihlerinde üç oturum halinde yüz yüze yapılan sınavların sonuçları, 20 Ocak 2026 Salı günü ilan edilecek.

        Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile Açık Öğretim Lisesi'nin resmi öğrenci giriş portalı olan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sorgulayabileceklerdir.

