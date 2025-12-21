AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi MEB tarafından netleştirildi. 20-21 Aralık tarihlerinde üç oturum halinde yüz yüze yapılan sınavların sonuçları, 20 Ocak 2026 Salı günü ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile Açık Öğretim Lisesi'nin resmi öğrenci giriş portalı olan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sorgulayabileceklerdir.