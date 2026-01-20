AÖL sınav sonuçları açıklandı! 2026 1. dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlendi. Sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip edilirken beklenen duyuru geldi. MEB 1. dönem Açık Lise sınav sonuçlarını adayların erişimine açtı. Peki, AÖL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2026 1. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı aol.meb.gov.tr…
1. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada ‘’Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem (2025/1) sınav sonuçları açıklanmıştır.’’ denildi.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilirler.
İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar, sınav sonuçlarına sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 takvim günü içinde itiraz edebilecek.
İtirazlar T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapılacak.
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU YAYIMLANDI
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, 20 Ocak-2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL takvimi ile birlikte 2. dönem sınav tarihleri belli oldu.
Takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.