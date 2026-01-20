Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı! 1. Dönem AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

        AÖL sınav sonuçları açıklandı! 2026 1. dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

        Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara odaklandı. Bu noktada ''AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aranırken MEB sonuçların erişime açıldığını duyurdu. Peki, 1. dönem Açık Lise sınav sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 2026 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 12:10 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:10
        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlendi. Sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip edilirken beklenen duyuru geldi. MEB 1. dönem Açık Lise sınav sonuçlarını adayların erişimine açtı. Peki, AÖL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2026 1. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı aol.meb.gov.tr…

        1. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

        1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada ‘’Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem (2025/1) sınav sonuçları açıklanmıştır.’’ denildi.

        AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilirler.

        AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Adaylar, sınav sonuçlarına sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 takvim günü içinde itiraz edebilecek.

        İtirazlar T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapılacak.

        AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU YAYIMLANDI

        2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

        2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, 20 Ocak-2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL takvimi ile birlikte 2. dönem sınav tarihleri belli oldu.

        Takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
