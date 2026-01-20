AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı
Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem yazılı sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlendi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara odaklandı. Bu kapsamda ''AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları hızla yanıt aramaya başladı. Sonuç ekranında adayların elde ettikleri toplam puanlar, doğru ve yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki, 1. dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 2026 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulandı. AÖL sonuçları için ise 20 Ocak tarihi işaret edildi. Belirtilen günün gelmesiyle beraber sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları yakın takibe alındı. MEB duyurusu sonrası 1. dönem Açık Lise sınav sonuçları aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 1. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
1. dönem AÖL sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.
Sınav sonuçlarının erişime açılacağı saate ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların en geç saat 17.00’ye kadar duyurulması bekleniyor.
1. DÖNEM AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar, sınav sonuçlarına sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 takvim günü içinde itiraz edebilecek.
İtirazlar T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapılacak.