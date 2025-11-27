AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Açıköğretim Lisesi öğrencileri için geri sayım resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim yılına ilişkin sınav takvimini paylaşmasının ardından gözler, Aralık ayında yapılacak 1. dönem oturumlarının sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınavların hangi okullarda gerçekleştirileceği ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak edilirken, oturumların yüz yüze mi yoksa online mı uygulanacağı öğrencilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.