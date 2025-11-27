Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi’nin yeni dönem sınav takvimini duyurdu ve öğrenciler için kritik süreç başlamış oldu. Aralık ayında yapılacak 1. dönem sınavlarına kısa bir süre kala, sınav yerleri ile giriş belgelerinin açıklanacağı tarih gündemin odağına yerleşti. Bu yıl oturumların hangi formatta, yüz yüze mi yoksa online mı gerçekleştirileceği ise sınava hazırlanan binlerce kişinin aklındaki en önemli soru olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...