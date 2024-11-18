AÖL sınav takvimi açıklandı! AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL sınavlarının yeni dönemde ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için tarihler belli oldu. Duyurulan takvim ile 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönem sınavlarının hangi günlerde yapılacağı açıklandı. Yurt genelinde 81 ilde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde düzenlenecek olan sınavlar için öğrenciler hazırlıklarına devam ediyor. İşte 2024-2025 AÖL sınavları hakkında bilgiler...
Geçtiğimiz aylarda AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilmişti. İşlem süreci ardından, gözler sınav takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2024-2025 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
AÖL SINAV TAKVİMİ
Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00
2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00
3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00
AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?
Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.