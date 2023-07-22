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        Haberler Gündem AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak?

        2023 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı olacak?

        3. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 3. dönem sınavlarına katılım gösterecek açık lise öğrencileri, sınavların online mı, yüz yüzde mi yapılacağını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi AÖL sınavları, 100 puan üzerinden değerlendirilirken, ders geçme notu ise 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir. İşte MEB takvimi ile AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 13:58
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        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL 1. ve 2. dönem sınavları bilindiği üzere online (çevrim içi) olarak uygulandı. Bu kapsamda AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl yapılacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı olacak?" İşte 2023 AÖL sınav tarihleri...

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        AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        AÖL 3. Dönem sınav tarihleri;

        28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 09.30'dabaşlayacak ve9 Ağustos 2023 Çarşamba günü 23.59'dasona erecek. AÖL 3. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

        3

        CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER

        Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrenciler 3. dönem sınavlarına 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 09.30'da girebilecek. 9 Ağustos 2023 Çarşamba 23.59'a kadar yine süreleri olacak ve 3. dönem AÖL sınavları çevrim içi online yapılacak.

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        AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

        AÖL 3. dönem sınavları online yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav (online) internet üzerinden gerçekleştirilecek.

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        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

        Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

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        100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

        Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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