AÖL sınavı için öğrenciler yavaş yavaş hazırlıklarını tamamlarken, heyecanla sınav yerleri için gelecek haber bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen açıköğretim lisesi yani AÖL ile örgün eğitime devam edemeyen öğrencilere çok önemli bir fırsat sunuluyor. Peki 1. dönem AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı AÖL takvimine göre, 1. dönem sonu sınavları 7 - 8 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 3 oturumdan oluşacak sınavların saatleri ise şöyle:

7 Aralık 2019 Cumartesi SAAT 1. oturum 09:30 2. oturum 14.00 8 Aralık 2019 Pazar 3. oturum 09:30

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

MEB'in yayımladığı AÖL takviminde sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih de yer alıyor. Buna göre AÖL 1. Dönem sonu sınavı için, öğrencilerin yanlarında bulundurmaları sorunlu olan ve üzerinde sınava girecekleri yerlerin yazılı olduğu belge 4 Aralık 2019'da yani yarın yayınlanacak. Adaylar belgelerine 4 Aralık Çarşamba günü www.aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.