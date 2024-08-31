AÖL 1. DÖNEM KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 yılı açık lise 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz dönem Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül'de başlamıştı ve 16 Ekim tarihinde son bulmuştu. Öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme başvurularını aol.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirebiliyor.

Ödemeye dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte irtibat bürosuna gidilir.

Nüfus kayıt bilgileri, adres, resim ve getirilen belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numarası ve geçici şifre oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da öğrenciye verilir.

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydeder. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

Öğrencilik durumu Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifre ile sisteme girip ders seçimi yapılır.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2024-2025 yılı Açık Lise 1. dönem sınavları 21-22 Aralık tarihinde uygulanacak.