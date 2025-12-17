AÖL sınav tarihi: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açıköğretim Lisesi için 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimini duyurmasıyla birlikte sınav maratonu resmen başladı. Aralık ayında gerçekleştirilecek oturumlara hazırlanan öğrenciler, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını ve sınavların hangi yöntemle yapılacağını öğrenmek için MEB'den gelecek yeni açıklamalara odaklandı. İşte detaylar...
Açıköğretim Lisesi’nde öğrenim gören binlerce öğrenci için beklenen sınav takvimi açıklandı. 2025-2026 eğitim yılının ilk dönemine ilişkin detayların netleşmesiyle birlikte, sınav merkezleri ve giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih merak konusu oldu. Özellikle sınavların yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi yapılacağına dair bilgiler öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem e-Sınavı Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.
AÖL sınav giriş belgesine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranı üzerinden sorgulanabilecek.