        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sonuçları MEB sorgulama ekranı: Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖL sonuçları MEB sorgulama ekranı: Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sonuçları duyurulacak. 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlenen açık lise sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Açık lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken, adaylar doğru yanıtladıkları her soru 10 puan değerinde olacak. En son sınav soruları ve cevapları yayınlandı. Peki, 2025 AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 15:46 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:46
        1

        AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aralık ayında gerçekleşen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan AÖL sınav duyurusında sınav soruları ve cevapları için 24 Aralık 2025 tarihi işaret edilmişti. AÖL sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        2

        AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB takvimi ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Takvime göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

        AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        3

        AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

        Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.

        Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

        Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar.

        Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

        AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

