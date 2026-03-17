Gözler AÖL soruları ve cevap anahtarında! 2. Dönem AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi tüm gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için MEB duyurularına çevrilmiş durumda. AÖL soruları ve cevap anahtarı meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden erişime açılacak. Böylece öğrenciler sınavlarda kendilerine yöneltilen soruların doğru yanıtlarını öğrenebilecekler. Peki 2. Dönem AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB AÖL cevap anahtarı 2026 sorgulama ekranı...
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖL 2. Dönem sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 18 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Öğrenciler, sınav soruları ve cevap anahtarını http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://hbogm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.
AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A, B, C, D şıklı olarak yer alacak.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sınav sonuçları, 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.