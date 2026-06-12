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        Haberler Sağlık Aortu yırtıldı! Yapay damarla hayata tutundu

        Aortu yırtıldı! Yapay damarla hayata tutundu

        Hatay'da 9 ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu aort damarı yırtılan Aydın Özçelik (43) Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 10 saat süren kalp ameliyatı sonucu onarılan aort kapağı ve damarlarına eklenen 90 santimetrelik yapay damarla sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Aortu yırtıldı! Yapay damarla hayata tutundu

        Hatay’da yaşayan Aydın Özçelik’in, 9 ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu aort damarı yırtıldı. Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Özçelik, burada yapılan ilk ameliyatın ardından 5 ay süren tedavi sürecine alındı. Aort kapağı ve damarları onarılması gereken hasta 10 saat süren ve yeni nesil greft tekniği kullanılarak gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonda hastanın aort kapağı ile damarları onarılarak 90 santimetrelik yapay damar kullanıldı.

        "YENİ NESİL GREFT TEKNİĞİNİ BAŞARIYLA UYGULADIK"

        Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Çorbacıoğlu, 10 saat süren operasyonda Türkiye’de ve dünyada yeni kullanılan greft tekniğinin başarıyla kullanıldığını söyledi. Operasyonda aort kapağının ve damarlarının onarılarak 90 santimetre uzunluğunda yapay damar kullanıldığını belirten Çorbacıoğlu, “Hastamız, Hatay'dan bize ameliyat için başvurdu. 5 ay önce aort yırtığı nedeniyle bir ameliyat geçirmiş fakat ameliyatta bazı problemler olduğu için, ameliyat sonrasında tekrar bir ameliyat ihtiyacı doğdu. Aort kapağında ciddi bir kaçağı vardı. Aort kısmı, aortun kalbe yakın kısmı yırtıktı. Kafaya giden damarları ve o iç organlara giden damarlarında da ciddi yırtıklar vardı. O yüzden aort kökünden itibaren, aort kapağı dahil bütün aortunu değiştirmek mecburiyetindeydik.

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        Bunu da Türkiye'de ve dünyada yeni yeni kullanılan, yeni nesil greft tekniğiyle uyguladık. Bu greft tekniğiyle literatürde yapılan nadir vakalardandır. Oldukça sağlıklı ve güzel bir ameliyat geçti. Yaklaşık 10 saat civarı sürdü ameliyatımız. Bu ameliyatın bir kısmını açık yöntemle, cerrahi olarak değiştirdik; diğer kısmını da anjiyografi ünitesinde kapalı yöntemle hem beyne ve boyna giden damarları hem de diğer iç organlara giden damarları da anjiyografi yöntemlerle yaptık. Hibrit bir yöntemdir. Literatürdeki adı ‘Hibrit Frozen Elephant Trunk’ tekniği olarak geçer ve bütün aortun, aort kapak dahil değiştiği büyük bir ameliyattır. Sonuçların başarılı olmasından da mutluyuz. Hastamızı bugün itibarıyla taburcu edeceğiz. Yaklaşık 10 gün önce ameliyat ettik. Bir gün, iki gün kadar yoğun bakımda tuttuk. 7-8 gün servis takibi oldu. Bu kadar büyük bir ameliyat için aslına bakarsanız oldukça kısa bir süre yatışı oldu. Standart açık kalp ameliyatlarımızda da yaklaşık bu sürelerde taburcu ederiz. Bu kadar hızlı taburcu olması da yüz güldürücü tabii” dedi.

        "TIP LİTERATÜRÜNDE YER ALABİLECEK BİR OPERASYON"

        Gaziantep Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonun tıp literatüründe yer alabilecek çalışma olduğunu söyleyen Başhekim Prof. Dr. Ahmet Uluşan, “Gerçekten zor bir ameliyat gerçekleştirildi burada. Yaklaşık bir 10 saatlik, uzun süreçli bir ameliyat. Bu bölgede sadece hastanemizde olan hibrit bir yöntemle yapıldı. Hastamıza 90 santimetrelik yapay bir damar yapılarak hayata döndürüldü. Literatüre girebilecek bir vaka, nadir yapılan işlemlerden. Zor vakalardan, bu bölgede ilk yapılan ameliyatlardan birisi açıkçası” diye konuştu.

        Aort kapağı değiştirilip damarlarına eklenen 90 santimetrelik yapay damarla hayata tutunan Aydın Özçelik ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, “Bundan 9 ay önce aniden rahatsızlandım, hipertansiyon vardı bende. Fakat bilincinde değildim. Aniden rahatsızlanıp aort damarım yırtılmış. Beni Hatay’dan Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler ve geldiğimde çok kötü durumdaydım. İlk ameliyatımda tansiyonumun dengelenememesinden dolayı kalp kapağımı değiştirememişler, yama yapılmış. Bu 4-5 ay içerisinde tekrardan rahatsızlığım devam etti. Nefes darlığım, zorlanmam, yokuş yürüyememem gibi. Daha sonra tekrar Antep Şehir Hastanesi’ne Yusuf hocamıza başvurduk.

        Yusuf hocam rahatsızlığımı söyledi, dile getirdi. Kalp kapağım değişti mekanik kapak takıldı. Yapay damarla, aort damarım değişti, yapay damar takıldı ve boyun damarlarım da, şah damarım da kötü durumdaymış, boyun damarlarıma da işlem yapıldı. Yani çok teferruatlı, çok uzun bir ameliyat olmuş. 10 buçuk saat süren bir ameliyat. Sadece göğüs kafesimin açılması 3,5 saati bulmuş yani. Şimdi sağlığıma kavuştum hocama ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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