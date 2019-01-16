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Mahkeme "binada pitbull beslenemez" dedi, şikayetçi komşuyu haklı buldu. Pitbull sahibine para cezası verildi.
BİNA SAKİNİNDEN SUÇ DUYURUSU
Söz konusu olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. Binada pitbull cinsi köpek besleyen Onur Karabiçek, komşularının tepkisini çekti. Köpeğin saldırgan halinden dolayı korku ve tedirginlik yaşayan bina sakinlerinden Mehmetveli Genç, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
“PİTBULL SERBEST BIRAKILIYOR, HER YERİ PİSLİYOR”
Şikayetçi komşunun iddiasına göre pitbull cinsi köpek apartmanda serbest bırakılıyor, her yere pisliyor. Dahası bütün apartmanın sesten uyuyamamasına neden oluyor. Olayı soruşturan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir suç unsuru bulunmadığını belirtti. Takipsizlik kararı verdi. Şikayetçi komşu da geri adım atmadı, takipsizlik kararına itiraz etti.
SAHİPLENDİRİLMEK, ÜLKEYE SOKMAK YASAK
Mehmetveli Genç’i sevindiren haber mahkemeden geldi. Mahkeme takipsizlik kararının kaldırılmasını istedi. Pitbullun bina sakinleri için tehlike yarattığını söyledi. Mahkemenin kararında bir gerekçe daha vardı. O da Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesi. Maddeye göre pitbull tarzı köpekleri üretmek, sahiplendirilmek, ülkeye sokmak, satmak veya takas etmek yasak. Yani pitbullun binada bulundurulması yasal değil. Bu yüzden kararda pitbull besleyen kişinin Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından idari para cezasına çarptırılması gerektiği belirtildi.
“İLLA CAN VE MAL KAYBININ YAŞANMASI BEKLENMEMELİ”
Mahkemenin kararında bir önemli cümle daha vardı o da şu ki; "Tedbirlerin alınması için illa ki can ve mal kaybının yaşanması beklenmemelidir.” Yani mahkeme verdiği kararla olası bir pitbull dehşetinin önüne geçmek istedi. Pitbull cinsi köpek hala binadayken, sahibi ise 3 bin liralık idari para cezasına çarptırıldı. Karara köpeğin sahibi isyan ederken, apartman sakinleri ise köpeğin gönderilmesini istiyor.
“GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORUZ”
Şikayetçi apartman sakini Mehmetveli Genç, korkularından apartmandan çıkamadıklarını söyleyerek, “Merdivenleri pisliyor. Çevreyi pisliyor. Giren çıkan insanlar korkuyor. Sesten uyutmuyor. Durumdan şikayetçiyiz” dedi. Diğer apartman sakinleri de köpeğin gönderilmesini istedi.
PİTBULL SAHİBİ İDDİALARI REDDETTİ
İddiaların ve pitbullun sahibi Onur Karabiçek suçlamaları reddetti. Köpeğinin kimseye zarar vermediğini belirterek, “Şu zamana kadar benim köpeğim kimseyi ısırmamıştır, kimseye zarar vermemiştir. Hiçbir problem yaratmamıştır. Pitbullarda kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır. Ben köpeğime düzenli şekilde baktığım için hiçbir sıkıntı olmuyor” diye konuştu.
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