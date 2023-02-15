SATARKEN 'DEPREME DAYANIKLI YAPTIM' DEMİŞ



Evindeki eşyaları oğluyla beraber dışarı taşıyan Sevgi Bakan, depremde canlarının kurtulduğuna sevinemediklerini, çok sayıda tanıdıklarının öldüğünü söyledi. Apartman müteahhidi Alpargün'e tepki gösteren Bakan, "Alırken bize güvence vermişti. 'Depreme dayanaklı, burayı özel yaptım, kendi oğlum ve ben oturacağım' demişti. Şimdi ise binasının yıkılmasına 'Mukadderat' diyor. Madem öyle kendi niye başka binadan ev alıp oturdu? Onun için niye mukadderat olmadı? Şimdi buradan eşyalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Korka korka giriyoruz eve ama ne yapalım? Bu adam kaç bina yaptıysa hepsi hasarlı" ifadelerini kullandı.