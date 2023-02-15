Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' diyen müteahhidin diğer binası da ağır hasarlı!

Adana'da, depremde yıkılıp, onlarca kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, aynı binanın karşısındaki Alper Apartmanı´nın da müteahhidi olduğu ve buranın da ağır hasar aldığı için yıkılacağı öğrenildi. Bina sakinleri, evde kalan eşyalarını tehlikeye rağmen başka yere taşımaya çalıştı. Tutuklanan Alpargün, adliyeye sevk edilirken soru soran gazetecilere "Mukadderat" demişti

ABONE OL
DHA
  • Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' diyen müteahhit Hasan Alpargün'ün diğer binası da ağır hasarlı! - Deprem haberleri

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana'da yıkılan 12 binadan olan, enkazında onlarca kişinin can verdiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, 13 Şubat'ta tutuklandı.
  • Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' diyen müteahhit Hasan Alpargün'ün diğer binası da ağır hasarlı! - Deprem haberleri

    Adliyeye sevki sırasında soru soran basın mensuplarına binasının yıkılmasının 'mukadderat' olduğunu söyleyen Alpargün'ün, kentte yaptığı başka binalardan bazılarında da hasar olduğu öğrenildi.
  • Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' diyen müteahhit Hasan Alpargün'ün diğer binası da ağır hasarlı! - Deprem haberleri

    Yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nın karşısında bulunan ve müteahhidinin Hasan Alpargün olduğu öğrenilen Alper Apartmanı da depremde ağır hasar aldı. Yetkililer tarafından kontrollü yıkımı beklenen binanın sakinleri ise eşyalarını bırakıp, apartmanı boşaltmak zorunda kaldı. Bazı bina sakinleri ise tehlikeyi göze alarak evlerine girip, eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
  • Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' diyen müteahhit Hasan Alpargün'ün diğer binası da ağır hasarlı! - Deprem haberleri

    SATARKEN 'DEPREME DAYANIKLI YAPTIM' DEMİŞ

    Evindeki eşyaları oğluyla beraber dışarı taşıyan Sevgi Bakan, depremde canlarının kurtulduğuna sevinemediklerini, çok sayıda tanıdıklarının öldüğünü söyledi. Apartman müteahhidi Alpargün'e tepki gösteren Bakan, "Alırken bize güvence vermişti. 'Depreme dayanaklı, burayı özel yaptım, kendi oğlum ve ben oturacağım' demişti. Şimdi ise binasının yıkılmasına 'Mukadderat' diyor. Madem öyle kendi niye başka binadan ev alıp oturdu? Onun için niye mukadderat olmadı? Şimdi buradan eşyalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Korka korka giriyoruz eve ama ne yapalım? Bu adam kaç bina yaptıysa hepsi hasarlı" ifadelerini kullandı.
  • Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' diyen müteahhit Hasan Alpargün'ün diğer binası da ağır hasarlı! - Deprem haberleri

    Alper Apartmanı'nın 13´üncü katında oturan ve eşyalarını kurtarmaya çalışan Mert Sakıcı ise yaşadıkları için şükrettiklerini ama acı çektiklerini söyledi. Önemli olanın can olduğunu belirten Sakıcı, "Dostlarımızı, komşularımızı, evimizi, anılarımızı, yaşanmışlıklarımızı kaybettik" ifadelerini kullandı.
  • Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' diyen müteahhit Hasan Alpargün'ün diğer binası da ağır hasarlı! - Deprem haberleri

    Daire sahipleri apartmanın girişine de bu notu bıraktı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.