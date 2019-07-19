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Apollo 11'in görevi 50. yılında Doodle oldu! İşte çığır açan Apollo 11'in görevi

Apollo 11'in görevi bugün Google'da Doodle oldu. İnsanın aya ayak basması ile insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri olan Apollo 112in görevinden detaylar merak ediliyor. İşte Neil A. Armstrong'un ünlü "insan için küçük, insanlık için büyük bir adım" ifadesini kullandığı Apollo 11'in görevi

Apollo 11

Apollo 11'in insanlık tarihinde çığır açan görevini tamamlamasının üzerinden 50 yıl geçti. Apollo 11'in görevi aya ayak basmaktı. Ve Neil A. Armstrong, 1969 yılında aya ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti. Apollo 11'in komuta modülü pilotu ise Mike Collins idi. Bu tarihi olayı Google'da unutmadı ve Doodle yaparak kullanıcılara hatırlattı. İşte Google'ın Apollo 11 Doodle'ı ve Apollo 112in görevi ile ilgili detaylar...

APOLLO 11'İN GÖREVİ

Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18'de (EEZ) Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. İnişten altı saat sonra 21 Temmuz günü 01:56'da (EEZ) Armstrong ay yüzeyine adım atarak bu konuda da bir ilki gerçekleştirdi. Uçuşun mürettebatının üçüncü üyesi olan Michael Collins bu sırada Ay yörüngesinde Armstrong ve Aldrin'i taşıyan modülle bir araya gelmek için beklemedeydi. Görevin üç üyesi de sekiz gün uzayda kaldıktan sonra dünyaya döndü.

16 Temmuz günü Florida'nın Merritt Island kasabasında bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Saturn V tarafından fırlatılan Apollo 11, NASA'nın Apollo projesinin beşinci insanlı uçuşuydu. Daha önceki uçuşlardan ikisi Ay çevresinde uçmuş ve biri Dünya yörüngesinde Ay'a iniş manevralarını gerçekleştirmişti. Roket tarafından fırlatılan uzay aracı üç bölüme sahipti: üç astronot ve erzaklarının bulunduğu Komuta Modülü, yön değiştirme amacıyla yakıt ve motorların bulunduğu Hizmet Modülü ve bunların yanı sıra Ay Modülü. Uzay aracı fırlatma roketi tarafından Ay rotasına sokulduktan sonra ikisi birbirinden ayrıldı ve uzay aracı üç gün boyunca Ay yörüngesine girinceye dek yoluna devam etti. Burada Armstrong ve Aldrin Ay Modülü'ne geçti ve Ay'ın Dünya'ya bakan tarafında bulunan Sessizlik Denizi'ne iniş yaptı. Astronotlar araç dışındaki iki buçuk saat da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 21½ saat boyunca Ay yüzeyinde kaldı.

Ay'a ayak basarken Armstrong "[bir] insan için küçük, insanlık için büyük bir adım" ifadesini kullandı. İniş canlı yayınla aktarıldığından bu söz dünya çapındaki insanlar tarafından duyuldu. Apollo 11 Uzay Yarışı'nı fiilen bitirdi ve ABD başkanı John F. Kennedy'nin 1960'ların sonuna kadar Ay'a ulaşma hedefini gerçekleştirmiş oldu.

APOLLO 11'İN MÜRETTEBATI

Neil A. Armstrong, Komutan

Michael Collins, Komuta Modülü Pilotu

Edwin "Buzz" E. Aldrin, Jr., Ay Modülü Pilotu

Mürettebatın tamamı bu görevden önce bir başka uzay uçuşunda görev almış olmak zorundaydı. Apollo 11, uzay uçuşu tarihinde Apollo 10'dan sonra mürettebatının tamamı daha önce uzay uçuşu yapmış astronotlardan oluşan ikinci görevdi.

GOOGLE'DAN "APOLLO 11'İN GÖREVİ" DOODLE'I

Google bu önemli günü hazırladığı video ve Doodle ile kullanıcılarına hatırlattı. İşte Google'ın hazırladığı video:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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