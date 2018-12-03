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TARİHİ MS 150'Lİ YILLARA DAYANDIRILIYOR

'Roma Barışı' olarak bilinen dönemde inşa edilen iki tapınaktan biri Side Apollon Tapınağı. Bu tapınak adını, ışık, güzellik ve sanat tanrısı olarak hafızalara kazınmış, Yunan mitolojisinde geçen tanrılardan biri olan Apollon'dan alıyor.