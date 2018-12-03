Antalya'da önceki günlerde sağanak etkili olurken, Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki 1800 yıllık Apollon Tapınağı'nda, deniz üzerinde şimşeklerin çakmasıyla eşsiz bir manzara oluştu. Turistler, fotoğraf çekerek bu manzarayı ölümsüzleştirdi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinin Side mahallesinde bulunan ve MS 2. yüzyılda Romalılar döneminde yapıldığı bilinen Apollon Tapınağı her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği uğrak noktaların başında yer alıyor.
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DHA'nın haberine göre yerli ve yabancı tatilciler denize sıfır noktadaki Apollon Tapınağı'nın da bulunduğu fotoğrafları ve video kayıtlarıyla hem tatillerini hem de tarihi ölümsüzleştiriyor.
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GÖRSEL ŞOV OLUŞTURDU
Fotoğraflarda genellikle güneşli ve açık havada kadraja giren Apollon Tapınağı'na bu kez ilçede son dönemde etkili olan sağanakla birlikte şimşekler eşlik etti.
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Deniz üzerinde toplanan yağmur bulutlarında çakan şimşekler, Apollon Tapınağı'nın sütunlarıyla eşsiz görsel şov oluşturdu. Bölgede tatil yapan turistler de eşine ender rastlanacak bu görüntüyü cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.
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TARİHİ MS 150'Lİ YILLARA DAYANDIRILIYOR
'Roma Barışı' olarak bilinen dönemde inşa edilen iki tapınaktan biri Side Apollon Tapınağı. Bu tapınak adını, ışık, güzellik ve sanat tanrısı olarak hafızalara kazınmış, Yunan mitolojisinde geçen tanrılardan biri olan Apollon'dan alıyor.
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Tapınak üzerinde Korint başlıklı sütunlar bulunuyor. Bizans bazilikasının tam ortasında kalan Apollon Tapınağı'nın bir kısmı bazilika yapımında kullanılmak için söküldü. Roma düzeninde ve peripteros planına uygun biçimde yapılandırılan bu tapınağın büyük sütunlarından bazıları restore edilip yerlerine konuldu. Apollon Tapınağı'nın tarihi MS 150'li yıllara dayandırılıyor.
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