Apple 100 çalışanını işten çıkardı

Apple, dijital hizmetler ekibinden 100 çalışanı işten çıkardığını açıkladı. Apple Books (Dijital kitap uygulaması) çalışanları işten çıkarma faaliyetlerinden en çok etkilenen grup oldu.

Bloomberg'in raporuna göre Apple Books'un güncellemelerle birlikte yeni özellikler alması beklenirken, şirket için bir öncelik olmadığı belirtildi.

Apple ayrıca Apple News ve diğer hizmetler bölümlerinden bazı çalışanları da işten çıkardı. İşten çıkarılan çalışanların, çıkarılmalarından önceki 60 gün içinde Apple'da başka bir iş kolu seçeneğine sahip olduğu ifade edildi.