Apple'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım

Apple'dan yapılan açıklamada, şirketin tedarik zincirini ve ileri üretim teknolojilerini ABD'ye taşımayı amaçlayan Amerikan Üretim Programını başlattığı aktarıldı.

Bu programla Apple'ın ABD genelindeki yatırımını artıracağı belirtilen açıklamada, küresel şirketlerin de kritik bileşenleri ABD'de üretmeleri için teşvik edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Apple'ın ABD'de 100 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdünde bulunduğu, bununla birlikte şirketin ülkede yapacağı yatırımların tutarının gelecek 4 yıl içinde toplam 600 milyar dolara ulaşacağı bildirildi.

Apple'ın gelecek 4 yıl içinde ABD'de 20 bin kişiye istihdam sağlamasının planlandığı belirtilen açıklamada, bunların büyük çoğunluğunun AR-GE, silikon mühendisliği, yazılım geliştirme ve yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarına olacağı aktarıldı.

REKLAM

"APPLE'IN YAPTIĞI EN BÜYÜK YATIRIM"

ABD Başkanı Donald Trump, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, Apple'ın yeni yatırımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bu, Apple'ın bugüne kadar Amerika'da ve başka herhangi bir yerde yaptığı en büyük yatırım" dedi.

Apple'ın iPhone için yerli tedarik zinciri harcamalarını büyük ölçüde artıracağını belirten Trump, dünyanın en büyük ve en gelişmiş akıllı cam üretim hattını Kentucky'de kuracağını aktardı. Trump, bunun ABD'de satılan iPhone'ların ülkede üretilmesini sağlama yönündeki nihai hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti. Apple'ın Houston'da ise bir sunucu üretim tesisi kuracağını belirten Trump, ülke genelinde veri merkezleri inşa etmek için milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını anlattı. Trump, şirketin California'da nadir toprak elementleri geri dönüşüm hattı kuracağını, Texas, Utah, Arizona ve New York'ta da yarı iletkenler ve yarı iletken ekipmanlarının geliştirilmesine ve üretimine katkı sağlayacağını aktardı. REKLAM "YATIRIMLARIMIZI AMERİKA'DA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Apple Üst Yöneticisi Tim Cook da başlattıkları Amerikan Üretim Programı'nın dünya genelinde Apple ürünlerinde kullanılan kritik bileşenlerin Amerika'da üretilmesini teşvik edeceğini ve bu amaçla Amerika genelinde 10 şirketle yeni anlaşmalar imzaladıklarını belirtti. Cook, "Yatırımlarımızı Amerika'da yapmaya devam edeceğiz. Amerika'da istihdam yaratmaya devam edeceğiz ve ürünlerimizin kalbinde yer alan teknolojileri Amerika'da geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.