Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 8.838,60 %2,13
        DOLAR 34,2351 %0,00
        EURO 37,0191 %-0,10
        GRAM ALTIN 3.013,22 %0,70
        FAİZ 44,50 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 38,07 %2,36
        BITCOIN 67.189,00 %-0,79
        GBP/TRY 44,4220 %-0,15
        EUR/USD 1,0805 %-0,09
        BRENT 76,09 %2,42
        ÇEYREK ALTIN 4.926,61 %0,70
        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple'dan Çin'e yapay zeka ziyareti - Teknoloji Haberleri

        Apple'dan Çin'e yapay zeka ziyareti

        ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, akıllı telefon modeli iPhone'larda yapay zeka hizmetlerini entegre etmeye hazırlandığı bir dönemde şirket için önemli bir pazar olan Çin'i ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 18:42 Güncelleme: 22.10.2024 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Apple'dan Çin'e yapay zeka ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tim Cook, Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki kişisel hesabından Pekin'deki faaliyetlerine ilişkin paylaşımlar yaptı.

        Çinli fotoğrafçı Çın Man ile Pekin sokaklarında dolaşarak Apple'ın yeni akıllı telefon modeliyle fotoğraflar çektiren Cook, Şunyi ilçesinde bir çiftlikte Çin Ziraat Üniversitesi ve Cıciang Üniversitesinden öğrencilerle tarımda etkinlik ve sürdürülebilirlik için dijital teknolojilerin kullanıma ilişkin uygulamalara tanıklık etti.

        Cook, Vangfucing semtindeki Apple mağazasını ziyaret ederek çalışanlarla ve müşterilerle vakit geçirdi.

        YAPAY ZEKA HİZMETLERİ

        Cook'un ziyaretinin, Apple'ın "Apple Intelligence" adıyla, üretken yapay zeka hizmetlerini akıllı telefonlar ve diğer cihazlara entegre etmeye hazırlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

        REKLAM

        Çin, ağustos ayında şirketin bilanço toplantısında, yapay zeka özelliklerini Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sunmadan önce ilgili mevzuatı detaylı olarak anlamaları gerektiğini vurgulamıştı.

        Çin'de düzenleyici kurumlar, bu yılın ilk 8 ayından 188 üretken yapay zeka hizmetinin kullanılmasına onay verirken bunların tamamı Çin ana karasındaki şirketler tarafından geliştirildi.

        RESMİ TEMASDA BULUNUP BULUNMAYACAĞI BİLİNMİYOR

        Cook'un programında resmi temas olup olmadığı henüz bilinmiyor.

        Apple'ın patronu bu yıl Çin'i ikinci kez ziyaret etti. Cook, daha önce mart ayında, Çin Kalkınma Forumu'na (CDF) katılmak üzere Çin'e gelmiş, forum marjında ABD'den iş insanlarıyla birlikte Başbakan Li Çiang ile görüşmüştü.

        Tim Cook, Cing'an ilçesindeki Apple mağazasının açılışına katılmış, mağaza şirketin Çin, Hong Kong, Makau ve Tayvan'ı içeren "Geniş Çin" bölgesinde açtığı 57. mağaza olmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok