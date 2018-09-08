Apple'ın gelecek hafta tanıtacağı yeni iPhone modelleri hakkında neler biliniyor?

Apple CEO'su Tim Cook, 12 Eylül Çarşamba günü dev bir etkinlikle başta iki yeni iPhone modeli olmak üzere şirketin yeni ürünlerini tanıtacak.

Modellerin iPhone XS ve iPhone XS Max isimleriyle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Apple Watch Series 4 ve yeni iPad Pro da, tanıtılması beklenen ürünler arasında.

Apple'ın California'daki Steve Jobs Theatre salonunda düzenlenecek toplantı, 30 Ağustos'ta duyuruldu ve lansmanı yapılacak ürünlerle ilgili bilinenler de sınırlı.

Peki şu ana dek sızan detaylar neler?

iPhone XS:

İngitere'de yayımlanan Independent gazetesine göre, sahnenin yıldızı, iPhoneX'in üst modeli iPhone XS olacak.

Apple, kendi haber sitesi 9to5Mac.com'da yanlışlıkla yayımladığı bir fotoğrafla bazı bilgileri paylaşmış oldu, modelin adının iPhone XS, renginin de altın olacağını ortaya çıktı.

iPhoneX'in üst modeli iPhone XS tasarım olarak çok farklı değil.

Yani Apple, iPhone Plus modelini geride bırakarak 5,8 inç ebatlarındaki iPhone XS'i piyasaya sürecek.

Bu yeni modelin tasarımında, ekranında ve özelliklerinde radikal bir değişiklik görmek zor.

iPhone XS Max:

Modelin iPhone XS'in daha büyük boyutunda ve 6,5 inç ebatlarında olacağı belirtiliyor.

Daha önce, iPhone 8S ya da ismiyle piyasaya sürüleceği de konuşuluyordu.

iPhone genelde modellerin farklı boyutlarını aynı ismin çatısı altında topluyordu. iPad Pro, MacBook Pro, Apple Watch bunlardan bazıları.

Forbes'un haberine göre 'Max' eki, modele 'Pro' ve 'Plus'tan daha büyük yenilikler katacak.

OLED ekranlı bu model, iPhone X'in tasarımına benzeyecek, boyutu iPhone X ve X Plus arasında olacak ve rekabetçi fiyatıyla öne çıkacak.

iPad Pro Plus:

Apple, tableti iPad Pro'nun bir üst modelini de tanıtacak.

iPhone X'teki gibi kullanıcılar, bu tablette ekrandaki 'home' tuşuna gerek duymadan cihazı kontrol edebilecek .

iPhone X tasarımının bazı özellikleri de yeni iPad Pro Plus'a taşınacak. Yani tabletin kenarları incelecek, hatta belki de tamamen yok olacak.

Ancak bu model 12 Eylül'de değil daha sonra, özel bir etkinlikte de tanıtılabilir.

Apple Watch 4 serisi:

Apple'ın akıllı saat ürünlerinde yeni tasarımın telefon modellerine göre çok daha radikal yenilikler içerebileceği ifade ediliyor.

Yine internet sitelerine sızan fotoğraflara göre yeni Apple Watch çok daha hızlı olacak, ekranı da bir akıllı telefon gibi çok daha fazla bilgi gösterecek şekilde tasarlanacak. Özelliklerinde ise çok büyük yenilikler beklenmiyor.

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