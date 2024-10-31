İOS 18 UYUMLU İPHONE'LARA YÜKLENEBİLECEK

iOS 18.1 sürümü, iOS 18'i destekleyen iPhone modellerinde çalışacak. Bu, iPhone XS ve iPhone XR'den mevcut iPhone 16 sürümlerine kadar olan iPhone'ların yanı sıra ikinci nesil iPhone SE veya sonraki modelleri de içeriyor.

Apple Intelligence'ın çalışması için iPhone 16 veya iPhone 16 Pro ya da iPhone 15 Pro serileri gerekiyor. Diğer modeller Apple Intelligence dışındaki tüm diğer özelliklerden yararlanacak.