Apple etkinliğinde yeni ürünler görücüye çıktı. Her ne kadar beyaz renge alışmış olsak da iPhone sürpriz yaptı ve Mor iPhone 12'yi tanıttı. Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTags de lansmada görücüye çıkan ürünler kervanına katıldı. İşte Apple etkinliğinde tanıtılan ürünler...
MOR İPHONE 12 NE ZAMAN TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK?
Mor iPhone'ların 23 Nisan'dan itibaren ön siparişe açılacağı açıklandı. mor iPhone'lar 30 Nisan'dan itibaren ise bütün Apple mağazalarından satın alınabilecek.
YENİ İMAC ÖZELLİKLERİ NELER? İMAC FİYATI NE KADAR?
FİYATI
16.699 TL (256 GB SSD modeli)
18.899 TL (512 GB SSD modeli)
RENKLER
Mavi, Yeşil, Pembe, Gümüş, Sarı, Turuncu, Mor
ÖZELLİKLERİ
Apple M1 çip
4 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 8 çekirdekli CPU
7 çekirdekli GPU
16 çekirdekli Neural Engine
256 GB SSD
2 adet bağlantı noktasına sahip model için512 GB veya 1 TB ile yapılandırılabilir
24 inç 4.5K Retina ekran
1 milyar renk desteği ve inç başına 218 piksel yoğunlukta 4480 x 2520 çözünürlük
500 nit parlaklık
Geniş renk yelpazesi (P3)
True Tone teknolojisi
M1 görüntü sinyali işlemcisine sahip 1080p FaceTime HD kamera
Yerleşik ekranda 1 milyar renkte tam özgün çözünürlüğü ve aşağıdakileri eşzamanlı olarak destekler:
Bir adet harici ekranda 60 Hz’te 6K’ya kadar çözünürlük
Thunderbolt 3 dijital video çıkışı
USB-C üzerinden özgün DisplayPort çıkışı
Adaptörler üzerinden VGA, HDMI, DVI ve Thunderbolt 2 çıkışı desteği (adaptörler ayrı satılır)
İki adet Thunderbolt / USB 4 bağlantı noktası aracılığıyla aşağıdakileri destekler:
DisplayPort
Thunderbolt 3 (40 Gbps’ye kadar)
USB 4 (40 Gbps’ye kadar)
2. nesil USB 3.1 (10 Gbps’ye kadar)
Adaptörler üzerinden Thunderbolt 2, HDMI, DVI ve VGA desteği (adaptörler ayrı satılır)
3,5 mm kulaklık jakı
Gigabit Ethernet ile yapılandırılabilir
İPAD PRO ÖZELLİKLERİ NELER? İPOD PRO FİYATI NE KADAR?
11 inç 8.599 TL
12.9 inç 11.999 TL
Kapasite1:
128 GB
256 GB
512 GB
1 TB
2 TB
Kutunun İçindekiler
iPad Pro
USB-C Şarj Kablosu (1 metre)
20 W USB-C Güç Adaptörü
11 inç11 inç:
Liquid Retina ekran
Liquid Retina ekran
IPS teknolojisine sahip 11 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran
İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2388 x 1668 çözünürlük
ProMotion teknolojisi
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
True Tone ekran
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Tam lamine ekran
Yansıma önleyici kaplama
%1,8 yansıma oranı
600 nit maksimum parlaklık
Apple Pencil (2. nesil) desteği
11 inç iPad Pro’nun ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Aygıtın kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 11 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).
12.9 inç12.9 inç
Liquid Retina XDR ekran
Liquid Retina XDR ekran
IPS teknolojisine sahip 12.9 inç (diyagonal) mini-LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran
2596 adet tam dizilimli yerel karartma bölgesine sahip 2D arkadan aydınlatma sistemi
İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2732 x 2048 çözünürlük
ProMotion teknolojisi
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
True Tone ekran
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Tam lamine ekran
Yansıma önleyici kaplama
%1,8 yansıma oranı
600 nit maksimum parlaklık
1000 nit maksimum tam ekran parlaklığı; 1600 nit en yüksek parlaklık (HDR)
1.000.000:1 kontrast oranı
Apple Pencil (2. nesil) desteği
12.9 inç iPad Pro’nun ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Aygıtın kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 12.9 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).
Kamera:
Pro kamera sistemi: Geniş ve Ultra Geniş kameralar
Geniş: 12 MP, ƒ/1.8 diyafram
Ultra Geniş: 10 MP, ƒ/2.4 diyafram ve 125° görüş alanı
2 kat optik uzaklaştırma
5 kata kadar dijital zoom
Beş bileşenli lens (Geniş ve Ultra Geniş)
Daha parlak True Tone Flash
Panorama (63 megapiksele kadar)
Safir kristal lens kapağı
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme (Geniş)
Akıllı HDR 3
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme (Ultra Geniş)
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
Video Kaydı:
Saniyede 24 kare, 25 kare, 30 kare veya 60 kare 4K video kaydı (Geniş)
Saniyede 25 kare, 30 kare veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
2 kat optik uzaklaştırma
İşitsel zoom
Daha parlak True Tone Flash
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
Videoyu oynatırken yakınlaştırma
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt
TrueDepth Kamera:
12 MP Ultra Geniş kamera, 122° görüş alanı
ƒ/2.4 diyafram
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Animoji ve Memoji
Akıllı HDR 3
Saniyede 25 kare, 30 kare veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme
Retina Flash
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
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