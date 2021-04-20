Apple etkinliğinde yeni ürünler görücüye çıktı. Her ne kadar beyaz renge alışmış olsak da iPhone sürpriz yaptı ve Mor iPhone 12'yi tanıttı. Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTags de lansmada görücüye çıkan ürünler kervanına katıldı. İşte Apple etkinliğinde tanıtılan ürünler...

MOR İPHONE 12 NE ZAMAN TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK?

Mor iPhone'ların 23 Nisan'dan itibaren ön siparişe açılacağı açıklandı. mor iPhone'lar 30 Nisan'dan itibaren ise bütün Apple mağazalarından satın alınabilecek.

YENİ İMAC ÖZELLİKLERİ NELER? İMAC FİYATI NE KADAR?

FİYATI

16.699 TL (256 GB SSD modeli)

18.899 TL (512 GB SSD modeli)

RENKLER

Mavi, Yeşil, Pembe, Gümüş, Sarı, Turuncu, Mor

ÖZELLİKLERİ

Apple M1 çip

4 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 8 çekirdekli CPU

7 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine

256 GB SSD

2 adet bağlantı noktasına sahip model için512 GB veya 1 TB ile yapılandırılabilir

24 inç 4.5K Retina ekran

1 milyar renk desteği ve inç başına 218 piksel yoğunlukta 4480 x 2520 çözünürlük

500 nit parlaklık

Geniş renk yelpazesi (P3)

True Tone teknolojisi

M1 görüntü sinyali işlemcisine sahip 1080p FaceTime HD kamera

Yerleşik ekranda 1 milyar renkte tam özgün çözünürlüğü ve aşağıdakileri eşzamanlı olarak destekler:

Bir adet harici ekranda 60 Hz’te 6K’ya kadar çözünürlük

Thunderbolt 3 dijital video çıkışı

USB-C üzerinden özgün DisplayPort çıkışı

Adaptörler üzerinden VGA, HDMI, DVI ve Thunderbolt 2 çıkışı desteği (adaptörler ayrı satılır)

İki adet Thunderbolt / USB 4 bağlantı noktası aracılığıyla aşağıdakileri destekler:

DisplayPort

Thunderbolt 3 (40 Gbps’ye kadar)

USB 4 (40 Gbps’ye kadar)

2. nesil USB 3.1 (10 Gbps’ye kadar)

Adaptörler üzerinden Thunderbolt 2, HDMI, DVI ve VGA desteği (adaptörler ayrı satılır)

3,5 mm kulaklık jakı

Gigabit Ethernet ile yapılandırılabilir



İPAD PRO ÖZELLİKLERİ NELER? İPOD PRO FİYATI NE KADAR?

11 inç 8.599 TL

12.9 inç 11.999 TL

Kapasite1:

128 GB

256 GB

512 GB

1 TB

2 TB

Kutunun İçindekiler

iPad Pro

USB-C Şarj Kablosu (1 metre)

20 W USB-C Güç Adaptörü

11 inç11 inç:

Liquid Retina ekran

Liquid Retina ekran

IPS teknolojisine sahip 11 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran

İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2388 x 1668 çözünürlük

ProMotion teknolojisi

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

True Tone ekran

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Tam lamine ekran

Yansıma önleyici kaplama

%1,8 yansıma oranı

600 nit maksimum parlaklık

Apple Pencil (2. nesil) desteği

11 inç iPad Pro’nun ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Aygıtın kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 11 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).

12.9 inç12.9 inç

Liquid Retina XDR ekran

Liquid Retina XDR ekran

IPS teknolojisine sahip 12.9 inç (diyagonal) mini-LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran

2596 adet tam dizilimli yerel karartma bölgesine sahip 2D arkadan aydınlatma sistemi

İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2732 x 2048 çözünürlük

ProMotion teknolojisi

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

True Tone ekran

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Tam lamine ekran

Yansıma önleyici kaplama

%1,8 yansıma oranı

600 nit maksimum parlaklık

1000 nit maksimum tam ekran parlaklığı; 1600 nit en yüksek parlaklık (HDR)

1.000.000:1 kontrast oranı

Apple Pencil (2. nesil) desteği

12.9 inç iPad Pro’nun ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Aygıtın kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 12.9 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).

Kamera:

Pro kamera sistemi: Geniş ve Ultra Geniş kameralar

Geniş: 12 MP, ƒ/1.8 diyafram

Ultra Geniş: 10 MP, ƒ/2.4 diyafram ve 125° görüş alanı

2 kat optik uzaklaştırma

5 kata kadar dijital zoom

Beş bileşenli lens (Geniş ve Ultra Geniş)

Daha parlak True Tone Flash

Panorama (63 megapiksele kadar)

Safir kristal lens kapağı

Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme (Geniş)

Akıllı HDR 3

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Lens düzeltme (Ultra Geniş)

Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG



Video Kaydı:

Saniyede 24 kare, 25 kare, 30 kare veya 60 kare 4K video kaydı (Geniş)

Saniyede 25 kare, 30 kare veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

2 kat optik uzaklaştırma

İşitsel zoom

Daha parlak True Tone Flash

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı

Videoyu oynatırken yakınlaştırma

Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264

Stereo kayıt

TrueDepth Kamera:

12 MP Ultra Geniş kamera, 122° görüş alanı

ƒ/2.4 diyafram

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Animoji ve Memoji

Akıllı HDR 3

Saniyede 25 kare, 30 kare veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Lens düzeltme

Retina Flash

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu