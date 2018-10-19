Apple, geçen ay tanıttığı yeni iPhone modelleri iPhone Xr, iPhone Xs ve iPhone Xs Max’ten sonra, yeni iPad Pro ve yeni Mac’leri tanıtacağı tarihi açıkladı. Merakla beklenen etkinlik için davetiye göndermeye de başlayan Apple, bu sefer tanıtım için farklı bir adres seçti.
Apple Park açıldıktan sonra yeni ürün tanıtımlarında San Francisco’daki bu kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater’ı mekan olarak kullanan şirket, yeni iPad ve Mac’leri New York’taki Brooklyn Müzik Akademisi’nde tanıtacağını duyurdu. Apple’ın gönderdiği davete göre tanıtım etkinliği 30 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.
Steve Jobs’un akıllara kazınan sözü “One more thing”e (bir şey daha var) göndermeye yapılarak, “There’s more in the making” (yapımında daha fazlası var) sloganı kullanılan davetlerde, Apple logosunun farklı renk ve stillerde oluşturulmuş versiyonlarına da yer verildi.
HANGİ ÜRÜNLERİ TANITACAK?
30 Ekim salı günü Türkiye saatiyle 17:00’de başlayacak olan etkinlikte yeni iPad Pro’nu daha önce ve fiziksel tuşu bulunmayan Face ID’li modelinin tanıtılması bekleniyor.
Önceki seriye göre çok güçlü işlemci ile gelmesine kesin gözüyle bakılan ve Lightning’den USB-C’ye geçeceği tahmin edilen yeni iPad Pro’da 11 ve 12.9 inçlik ekran boyutların olması da muhtemel.
Etkinlikte Mac cephesinden ise daha yüksek ekran çözünürlüğüne sahip yeni Macbook Air’ın tanıtılması ve Mac Mini’nin yenilenmesi bekleniyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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