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HaberlerTeknolojiApple 'Yeni ve yerli' ile Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Haberler

Apple uygulama mağazasında 'yerli ve milli' rüzgârı estirecek

HABERTURK.COM

Apple, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte Türkiye’de geliştirilen uygulamaları öne çıkartmak için önemli bir adım oluşturdu. App Store’da Türkiye bayrağı ile “Yeni ve yerli” adlı özel bir bölüm oluşturan şirket, her ay düzenli olarak Türkiye’deki geliştiricilerin imzasını taşıyan uygulamaları öne çıkartacak.

apple yeni ve yerli

ABD’li teknoloji devi Apple, Türkiye için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel yeni bir adım attı. Apple, Türkiye’deki geliştiricilerin imzasını taşıyan uygulamaları öne çıkartmak için uygulama mağazası App Store’a Türkiye bayrağıyla “Yeni ve Yerli” adlı özel bir bölüm açtı.

Apple'ın bu yeni sayfasında "Yeni ve yerli" ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’deki uygulama geliştirme sahnesi her daim gelişiyor ve büyüyor. Bu harekete yön veren yetenekleri, yaratıcılığı ve girişimci ruhu kutlamaksa, bize gurur veriyor! Her ay düzenli olarak yayınlayacağımız bu yazı dizisinde iyi yerli oyun ve uygulamaların yanısıra dikkatimizi çeken güncellemeleri öne çıkartacak, sadece bize değil dünyaya ilham veren başarı hikayelerini seninle paylaşacağız. Hazırsan , başlayalım.”

‘YENİ VE YERLİ’DE NELER VAR?

Apple’ın “Yeni ve yerli” bölümünde yer alan ilk  oyun ve uygulamalar ise şunlar oldu: Türkçe meditasyon ve farkındalık uygulaması “Meditasyon”, sosyal hikaye yaratma uygulaması moi, Barış Eğili ve Çağan Timur tarafından geliştirilen interaktif oyun Director: Xenite, Turkcell’in dijital TV uygulaması Turkcell TV+.

“Yeni ve yerli” bölümünde bu yerli uygulamaların yanısıra Türkiye’nin favorisi 15 oyun da yine Apple tarafından listeleniyor.

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