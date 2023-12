April Wine'ın solisti Myles Goodwyn hayatını kaybetti

April Wine'ı grubun başlangıcından beri şekillendirip yöneten isim olan şarkıcı ve gitarist Myles Goodwyn'dan hayranlarını üzen haber geldi. Kanadalı müzisyen 75 yaşında hayatını kaybetti.

"ÖLÜM NEDENİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK"

Ölüm nedeni açıklanmayan Goodwyn'le ilgili acı haberi menajeri Eric Alper duyurdu. Alper açıklamasında "Ölüm nedeni, yer veya cenaze ayrıntıları daha sonra açıklanacak. Şu dönemde aile, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istiyor" ifadelerine yer verdi.

Myles Goodwyn ile Brian Greenway

"BU YAŞAM TARZI ARTIK BENİM İÇİN SAĞLIKLI DEĞİL" DEMİŞTİ

50 yılı aşkın bir süredir grubun solisti olan Myles Goodwyn, 2023'ün Mart ayında grupla son konserini vermişti. Goodwyn, grupta aktif olarak rol oynamayı bıraksa da CBC'e yaptığı açıklamada yeni albümlere yardım edeceğini söylemişti. Diyabet hastası olduğu bilinen müzisyen "Bu yaşam tarzı artık benim için sağlıklı değil" açıklamasında bulunmuştu.

APRIL WINE GRUBU HAKKINDA

Myles Goodwyn, April Wine grubu 1969'da Nova Scotia'daki Halifax'ta kurmuştu. Grubun orijinal üyeleri Goodwyn'in yanı sıra gitarist David Henman, davulcu Ritchie Henman ve basçı Jimmy Henman'dır. Grup kısa bir süre sonra Montreal'e taşındı.

April Wine'ın kendi adını taşıyan ilk albümleri 1971'de çıktı. İlk teklileri 'Fast Train' oldu. Ancak başarıyı ikinci albümleri 'On Record'la yakaladılar. 'You Could Have Been A Lady' ile tekli listesinde ilk 20'ye girdiler. Peşinden üçüncü albümleri Electric Jewels geldi. Ancak Henman'lar gruptan ayrıldı.

April Wine, peş peşe albümler yayınlamaya devam etti. 70'lerin sonlarında Rolling Stones'la birlikte Toronto'da hayır amaçlı bir konser verdi. Bu konserden 'Live at teh El Mocombo' albümü çıktı. Peşinden Rolling Stones, Styx ve Rush'la birlikte turneye çıktılar.

1980'lerde ise grup artık uluslararası üne kavuşmuştu. Bunda 'The Nature of the Beast' teklisinin önemli bir rolü vardı. 'Just Between You and Me' şarkısının da katılımıyla ABD'de büyük başarı elde ettiler. Daha sonra iki albüm daha geldi. Sonrasında Goodwyn Bahamalar'a taşındı. April Wine, toplamda dünya çapında 10 milyondan fazla kopya sattı ve 11 kez Juno Ödülü'ne aday gösterildi.

Myles Goodwyn, 2008'de East Coast Music Yaşamboyu Başarı Ödülü, 2002'de ise SOCAN Ulusal Başarı Ödülü kazandı.

2016'da anılarını içeren 'Just Between You and Me' adlı kitabını yayınladı. 2018'de ise 'Elvis and Tiger' adlı kurgu kitabı basıldı. Aynı yıl ve 2019'da birer solo albüm yayınladı.

Fotoğraflar: Reuters