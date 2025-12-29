Habertürk
        Ar-Ge yatırım yükümlülüğünde süre 31 Aralık'ta doluyor - İş-Yaşam Haberleri

        Ar-Ge yatırım yükümlülüğünde süre 31 Aralık’ta doluyor

        Teknopark ve Ar-Ge şirketlerinin yüzde 3 yatırım yükümlülüğünü yerine getirmek için tanınan sürede sona gelindi

        Giriş: 29.12.2025 - 12:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:41
        Ar-Ge yatırım yükümlülüğünde süre 31 Aralık'ta doluyor
        Teknopark şirketleri, Ar-Ge merkezleri ve tasarım ofisleri için yüzde 3 Ar-Ge yatırım yükümlülüğünü yerine getirme sürecinde takvim daraldı.

        SPK lisansıyla hizmet veren Ecofolio Kitle Fonlama Platformu, son tarih olan 31 Aralık yaklaşırken bu yükümlülüğü hızlı, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde tamamlamak isteyenlere yardımcı oluyor.

        Letven Capital’in bağlı ortaklığı Ecofolio’nun dijital altyapısı ile yatırım sürecinin yalnızca 7 dakika sürdüğü böylece yükümlülüğünü son günlere bırakmış şirketler için zaman baskısını avantaja çevirerek sürdürülebilirlik odaklı, çevresel etkisi yüksek projelere yatırım fırsatı sağlanabileceği belirtildi.

        Ecofolio CEO’su Dr. Melek Demiray, söz konusu modelin yalnızca bir yükümlülük çözümü olmadığını belirterek "G&D gibi çevresel etkisi yüksek, ölçeklenebilir ve ihracat potansiyeli taşıyan teknolojiler yatırım için bir stratejik bir fırsat sunuyor. Yükümlülük yerine getirilirken aynı zamanda da geleceğin teknolojilerine de katkı sağlanıyor. Ecofolio olarak bu süreci 7 dakikaya indirerek hem zaman kazandırıyor hem de etkiyi büyütüyoruz" diye konuştu.

        Birleşmiş Milletler (UNIDO) ve TÜBİTAK destekli GCIP programında ödül alan girişim, yalnızca su ve silika jel kullanarak çalışan sistemiyle, ortalama bir ampul kadar elektrik tüketimiyle yüksek verimli soğutma sağlıyor. Tek bir cihazın, yılda yaklaşık 4 bin 200 ağacın sağladığı karbon temizliğine eşdeğer çevresel fayda ürettiği böylelikle sanayi tesisleri maliyetleri düşürürken karbon ayak izini azaltan bir çözüme kavuşabileceği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 26 Aralık 2025 (DEAŞ'ı Kim Neden Diriltmek İstiyor?)

        ABD'den Nijerya'da DEAŞ'a operasyon. DEAŞ nerede, ne kadar etkin? DEAŞ'ı kim neden diriltmek istiyor? DEAŞ'ın ipi İsrail'in elinde mi? Suriye'de camiye saldırı kimin işi? Suriye'de kim istikrar istemiyor? Şam 28 Aralık'ta ne yanıt verecek? SDG zaman kazan

