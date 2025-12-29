Ar-Ge yatırım yükümlülüğünde süre 31 Aralık’ta doluyor

Teknopark şirketleri, Ar-Ge merkezleri ve tasarım ofisleri için yüzde 3 Ar-Ge yatırım yükümlülüğünü yerine getirme sürecinde takvim daraldı.

SPK lisansıyla hizmet veren Ecofolio Kitle Fonlama Platformu, son tarih olan 31 Aralık yaklaşırken bu yükümlülüğü hızlı, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde tamamlamak isteyenlere yardımcı oluyor.

Letven Capital’in bağlı ortaklığı Ecofolio’nun dijital altyapısı ile yatırım sürecinin yalnızca 7 dakika sürdüğü böylece yükümlülüğünü son günlere bırakmış şirketler için zaman baskısını avantaja çevirerek sürdürülebilirlik odaklı, çevresel etkisi yüksek projelere yatırım fırsatı sağlanabileceği belirtildi.

Ecofolio CEO’su Dr. Melek Demiray, söz konusu modelin yalnızca bir yükümlülük çözümü olmadığını belirterek "G&D gibi çevresel etkisi yüksek, ölçeklenebilir ve ihracat potansiyeli taşıyan teknolojiler yatırım için bir stratejik bir fırsat sunuyor. Yükümlülük yerine getirilirken aynı zamanda da geleceğin teknolojilerine de katkı sağlanıyor. Ecofolio olarak bu süreci 7 dakikaya indirerek hem zaman kazandırıyor hem de etkiyi büyütüyoruz" diye konuştu.