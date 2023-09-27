Ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimi açıklandı: 15 tatil tarihi...
11 Eylül Pazartesi günü itibariyle yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrenciler, okulların ilk ara tatile ne zaman gireceğine ile ilgili araştırmalara da şimdiden başladı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimini paylaştı. İşte, hem ilk ara tatil hem de 15 tatil tarihleri...
Bu ay itibariyle 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başladı ve öğrenciler ile velileri; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takvimi ile ilgili araştırmalara da başladı. Söz konusu duruma dair en çok; ilk ara tatil ve sömestr tatili tarihleri gündem olmuş durumda. İşte, yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin bilgiler...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girecek.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.