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Bu ay itibariyle 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başladı ve öğrenciler ile velileri; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takvimi ile ilgili araştırmalara da başladı. Söz konusu duruma dair en çok; ilk ara tatil ve sömestr tatili tarihleri gündem olmuş durumda. İşte, yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin bilgiler...