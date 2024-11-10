Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?
İlkokul, lise, ortaokul öğrencileri 9 günlük tatil sürecine girdi. İlk ara tatilin ardından ikinci dönem başlayacak. MEB 2024 2025 eğitim takvimine göre okulların açılacağı tarih netleşti. Peki Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?
Öğrenciler birinci dönem ara tatil sürecine girdi. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün sürecek olan bu tatil, öğrencilere dinlenme fırsatı sunacak. Peki Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? MEB 2024 2025 takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?
ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında uygulanacak çalışma ve tatil takvimini yayınladı. Buna göre Kasım ara tatili 8 Kasım cuma günü ders sonunda başlıyor. MEB takvimi ile 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ilk ara tatil yapılacak.
Ara tatil dönüşü okullar 18 Kasım Pazartesi günü günü eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024,
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.