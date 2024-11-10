Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? MEB 2024 2025 takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?

        Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?

        İlkokul, lise, ortaokul öğrencileri 9 günlük tatil sürecine girdi. İlk ara tatilin ardından ikinci dönem başlayacak. MEB 2024 2025 eğitim takvimine göre okulların açılacağı tarih netleşti. Peki Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Öğrenciler birinci dönem ara tatil sürecine girdi. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün sürecek olan bu tatil, öğrencilere dinlenme fırsatı sunacak. Peki Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? MEB 2024 2025 takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?

        2

        ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında uygulanacak çalışma ve tatil takvimini yayınladı. Buna göre Kasım ara tatili 8 Kasım cuma günü ders sonunda başlıyor. MEB takvimi ile 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ilk ara tatil yapılacak.

        Ara tatil dönüşü okullar 18 Kasım Pazartesi günü günü eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek.

        Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024,

        3

        Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

        İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan