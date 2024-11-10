Öğrenciler birinci dönem ara tatil sürecine girdi. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün sürecek olan bu tatil, öğrencilere dinlenme fırsatı sunacak. Peki Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? MEB 2024 2025 takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?