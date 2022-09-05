Ara tatil ne zaman, hangi ay olacak? 2022-2023 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

Ara tatil ne zaman? 0:00 / 0:00

Öğrenciler ve velilerin gündeminde son günlerde okulların açılma ve kapanma tarihleri yer alıyor. MEB'in takvimi yayınlamasından sonra arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri haline gelen ara tatil zamanları, okulların açılma ve kapanma tarihleri hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek. 12 Eylül tarihinde başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde bitecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2022-2023 ARA TATİL TARİHLERİ

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Açıklamalara göre ikinci yarı yıl tatili Ramazan Bayramı ile birleşmiş olacak.