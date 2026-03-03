Ara tatil tarihleri 2026: İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvime göre 2026 yılı ara tatil tarihleri belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem 2 Şubat tarihinde başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, ikinci dönem ara tatili Mart ayında yapılacak. 23 Mart Pazartesi günü yani Ramazan Bayramı'nın hemen ardından ise okullar kaldığı yerden devam edecek.
ARA TATİL TARİHLERİ 2026
2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler 13 Mart günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte ara tatile çıkacaklar. 23 Mart Pazartesi günü yani Ramazan Bayramı'nın hemen ardından ise okullar kaldığı yerden devam edecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Yaz tatili başlayacak.
