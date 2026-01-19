Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
2 Ocak Cuma günü tarihinde başlayan ara transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Süper Lig ekipleri, ara transfer sezonu tarihlerinde eksik bölgelerine takviyelerle güçlendirebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverler tarafından merak edilen ikinci transfer tescil döneminin sona ereceği tarihi duyurdu. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte 2026 ara transfer döneminin sona ereceği tarih...
İkinci transfer sezonunun başlamasının ardından, ara transfer döneminin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. TFF tarafından açıklanan takvim doğrultusunda son transfer dönemi tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek Süper Lİg ekipleri, kadrosuna kattığı isimlerle sözleşme imzalayarak tescil ettirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ara transfer dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başladı 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.
TRANSFER LİMİTLERİ AÇIKLANDI
Galatasaray: 12.867.502.920
Fenerbahçe: 6.222.490.850
Samsunspor: 1.158.349.910
Beşiktaş: 5.830.441.031
RAMS Başakşehir: 1.311.498.136
ikas Eyüpspor: 546.610.657
Trabzonspor: 7.856.638.973
Göztepe: 1.024.722.968
Çaykur Rizespor: 1.681.565.046
Kasımpaşa: 854.081.885
TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133
Corendon Alanyaspor: 935.098.664
Zecorner Kayserispor: 940.370.334
Gaziantep FK: 712.535.047
Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306
Kocaelispor: 1.077.536.000
Gençlerbirliği: 967.005.265
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497