        Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?

        Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

        2 Ocak Cuma günü tarihinde başlayan ara transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Süper Lig ekipleri, ara transfer sezonu tarihlerinde eksik bölgelerine takviyelerle güçlendirebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverler tarafından merak edilen ikinci transfer tescil döneminin sona ereceği tarihi duyurdu. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte 2026 ara transfer döneminin sona ereceği tarih...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 21:11 Güncelleme: 19.01.2026 - 21:11
        1

        İkinci transfer sezonunun başlamasının ardından, ara transfer döneminin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. TFF tarafından açıklanan takvim doğrultusunda son transfer dönemi tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek Süper Lİg ekipleri, kadrosuna kattığı isimlerle sözleşme imzalayarak tescil ettirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...

        2

        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ara transfer dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başladı 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

        3

        TRANSFER LİMİTLERİ AÇIKLANDI

        Galatasaray: 12.867.502.920

        Fenerbahçe: 6.222.490.850

        Samsunspor: 1.158.349.910

        Beşiktaş: 5.830.441.031

        RAMS Başakşehir: 1.311.498.136

        ikas Eyüpspor: 546.610.657

        Trabzonspor: 7.856.638.973

        Göztepe: 1.024.722.968

        Çaykur Rizespor: 1.681.565.046

        Kasımpaşa: 854.081.885

        TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133

        Corendon Alanyaspor: 935.098.664

        Zecorner Kayserispor: 940.370.334

        Gaziantep FK: 712.535.047

        Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306

        Kocaelispor: 1.077.536.000

        Gençlerbirliği: 967.005.265

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497

