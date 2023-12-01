Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ara transfer sezonu tescil tarihleri 2023-2024: Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? - Futbol Haberleri

        2023-2024 ara transfer sezonu tarihleri: Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

        Süper Lig'de sezonun ilk yarısının sona ermesine kısa bir süre kala ara transfer tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Ara transfer döneminde takımını yeni takviyelerle güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen tarihler arasında transferlerini tescil ettirebilecek. İşte 2023-2024 ara transfer sezonu tescil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 01:36 Güncelleme: 01.12.2023 - 01:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 yılı "Ara transfer" olarak nitelendirilen ikinci transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Süper Lig'de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından ara transfer dönemi başlayacak Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte ara transfer döneminin başlayacağı tarih...

        2

        YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTTİ?

        Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

        3

        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

        "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan davasında takipsizlik kararına itiraz
        Seçil Erzan davasında takipsizlik kararına itiraz
        Hezimet!
        Hezimet!
        Ankara'da polis memurunun akılalmaz ölümü!
        Ankara'da polis memurunun akılalmaz ölümü!
        Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması
        Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması
        Kartal için söz bitti!
        Kartal için söz bitti!
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        TFF'den play-off açıklaması!
        TFF'den play-off açıklaması!
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        TTB davasında karar
        TTB davasında karar
        "Elenmenin de ötesi"
        "Elenmenin de ötesi"
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        40 gün sonra aynı kader!
        40 gün sonra aynı kader!
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!