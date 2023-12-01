2023-2024 ara transfer sezonu tarihleri: Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Süper Lig'de sezonun ilk yarısının sona ermesine kısa bir süre kala ara transfer tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Ara transfer döneminde takımını yeni takviyelerle güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen tarihler arasında transferlerini tescil ettirebilecek. İşte 2023-2024 ara transfer sezonu tescil tarihleri...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 yılı "Ara transfer" olarak nitelendirilen ikinci transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Süper Lig'de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından ara transfer dönemi başlayacak Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte ara transfer döneminin başlayacağı tarih...
YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTTİ?
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.