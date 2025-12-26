Habertürk
Habertürk
        ARA TRANSFER TAKVİMİ 2026 | Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

        Kış transfer sezonu tarihleri 2026! Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ikinci transfer ve tescil dönemi tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından ara transfer döneminin başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli oldu. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte 2026 kış transfer sezonu tarihleri...

        26.12.2025 - 19:30
        1

        Ara transfer dönemi için bekleyiş başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri kış transfer sezonu içerisinde eksik bölgelerine takviye yaparak kadrolarını güçlendirebilecek. Bu kapsamda ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, kış transfer sezonu ne zaman bitecek?" İşte detaylar...

        2

        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

        3

        2026 SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Süper Lig’de 2. yarı 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak

        4

        TRENDYOL SÜPER LİG 18 HAFTA MAÇ PROGRAMI

        17 Ocak 2026 Cumartesi:

        17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

        20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

        18 Ocak 2026 Pazar:

        14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

        17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

        19 Ocak 2026 Pazartesi:

        17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

        20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

