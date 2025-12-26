Ara transfer dönemi için bekleyiş başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri kış transfer sezonu içerisinde eksik bölgelerine takviye yaparak kadrolarını güçlendirebilecek. Bu kapsamda ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, kış transfer sezonu ne zaman bitecek?" İşte detaylar...