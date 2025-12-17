Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor ARA TRANSFER TARİHLERİ 2026 | Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitecek?

        TFF duyurdu: Transfer tarihleri değişti! Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi tarihlerinin değiştiğini duyurdu. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kalırken, ara transfer dönemi tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte 2026 Ocak ara transfer sezonun başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 18:38 Güncelleme: 17.12.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Süper Lig ekipleri, TFF tarafından belirlenen tarih aralığında transferlerini tescil ettirip kadrolarını güçlendirebilecek. İkinci transfer sezonu ocak ayı içerisinde başlayacak, Şubat'ta sona erecek. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitecek?" İşte detaylar...

        2

        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026'da sona ereceğini duyurdu.

        3

        TFF daha önce 5 Ocak 2026’da başlayıp ve 10 Şubat 2026’da sona ereceğini açıklanmıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici