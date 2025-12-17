TFF duyurdu: Transfer tarihleri değişti! Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi tarihlerinin değiştiğini duyurdu. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kalırken, ara transfer dönemi tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte 2026 Ocak ara transfer sezonun başlayacağı tarih...
Ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Süper Lig ekipleri, TFF tarafından belirlenen tarih aralığında transferlerini tescil ettirip kadrolarını güçlendirebilecek. İkinci transfer sezonu ocak ayı içerisinde başlayacak, Şubat'ta sona erecek. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitecek?" İşte detaylar...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026'da sona ereceğini duyurdu.
TFF daha önce 5 Ocak 2026’da başlayıp ve 10 Şubat 2026’da sona ereceğini açıklanmıştı.